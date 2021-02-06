الاحتلال يشن حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، المنطقة الشرقية بنابلس، وتمركزت في عدة مناطق محيطة بمخيمي بلاطة وعسكر وشارع عمان، فيما اعتقلت شابين بالقرب من حاجز بيت فوريك.



ونصب جنود الاحتلال، ليلاً حاجزاً طياراً على مدخل مادما الشمالي وتم إيقاف المركبات، والتدقيق في هويات الراكبين.



وشهدت بلدة بيت دجن شرقي نابلس، مواجهات عنيف مساء الجمعة، أصيب خلالها عدة شبان بالمطاط والاختناق.



كما أصيب شاب في مواجهات كفر مالك، وإصابات أخرى سجلت في كفر قدوم شرقي قلقيلية.