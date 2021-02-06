البيت الأبيض يُهدد بتقديم تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

جمال خاشقجي خلال دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيض: إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستقدم للكونغرس التقرير الاستخباراتي حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، واصفاً اغتيال الإعلامي بـ "الجريمة المروعة"



ووفق شبكة (سي إن إن) فقد ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الجمعة، أن إدارة بايدن، ستنشر "التقرير غير السري للكونغرس بشفافية تامة" حول قتل خاشقجي، الذي وصفته بـ"الجريمة المروعة"، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ هذه الخطوة.



وكانت مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينس، تعهدت برفع السرية عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي وتقديم الوثيقة للكونغرس.



كما وعد بايدن نفسه خلال حملته الانتخابية بتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي، ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكداً أنه ينوي إعادة تقدير العلاقات مع السعودية.