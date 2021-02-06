عربي

البيت الأبيض يُهدد بتقديم تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

البيت الأبيض يُهدد بتقديم تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي
جمال خاشقجي خلال دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض: إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستقدم للكونغرس التقرير الاستخباراتي حول قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، واصفاً اغتيال الإعلامي بـ "الجريمة المروعة"

ووفق شبكة (سي إن إن) فقد ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس الجمعة، أن إدارة بايدن، ستنشر "التقرير غير السري للكونغرس بشفافية تامة" حول قتل خاشقجي، الذي وصفته بـ"الجريمة المروعة"، لكنها لم توضح متى سيتم اتخاذ هذه الخطوة.

وكانت مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينس، تعهدت برفع السرية عن التقرير الاستخباراتي حول قتل خاشقجي وتقديم الوثيقة للكونغرس.

كما وعد بايدن نفسه خلال حملته الانتخابية بتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي، ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكداً أنه ينوي إعادة تقدير العلاقات مع السعودية.

أخبار ذات صلة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

شاهد: ما حقيقة تخبئة عجوز لآلاف الدنانير بـ &#34;قواوير زراعية&#34; بالأردن؟

شاهد: ما حقيقة تخبئة عجوز لآلاف الدنانير بـ "قواوير زراعية" بالأردن؟

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كوورنا) اليومية

السعودية تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كوورنا) اليومية

الأمم المتحدة تعلن فوز عبد الحميد دبيبه برئاسة الحكومة الليبية المقبلة

الأمم المتحدة تعلن فوز عبد الحميد دبيبه برئاسة الحكومة الليبية المقبلة

وفاة إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج الإيدز وفيروس سي المثير للجدل

وفاة إبراهيم عبد العاطي مخترع جهاز علاج الإيدز وفيروس سي المثير للجدل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

تقرير: أربعة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

تقرير: أربعة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

البطريرك ثيوفيلوس يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية بالقدس

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

حماس تعلق على قرار &#34;الجنائية الدولية&#34; إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

حماس تعلق على قرار "الجنائية الدولية" إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

منوعات

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)