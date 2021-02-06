شؤون فلسطينية

صحيفة: السلطة الفلسطينية تعمل على تعديل (اتفاقية باريس) الاقتصادية

صحيفة: السلطة الفلسطينية تعمل على تعديل (اتفاقية باريس) الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية: إن الفلسطينيين يتطلعون للحصول على دعم مالي أكبر من الدول المانحة، وأن يكون لتلك الدول دور في الضغط على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من العوائد الضريبية، وكذلك إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع المقبل المتوقع في النصف الثاني من هذا الشهر، في أوسلو.

وذكرت الصحيفة "ستشارك في الاجتماع عشرات الدول والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول في الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي كذلك، فيما كانت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، ودول أخرى، تشارك، في العادة، بمثل هذه الاجتماعات، لكنها لم تعلن بعد أي تفاصيل حول الاجتماع المقبل الذي يناقش دعم دول في المنطقة، من بينها فلسطين".

وقالت مصادر (الشرق الأوسط): إن السلطة الفلسطينية تنظر بأهمية إلى اجتماع المانحين المقرر هذا الشهر، وستطلب التدخل من أجل إجراء تعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي، مشيرة إلى أن السلطة تسعى مجدداً لتعديل اتفاقية باريس التي مضى عليها 25 عاماً.

وأضافت: "عمل الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي، لكن دون جدوى. والاتفاق هو أحد ملاحق (اتفاقية غزة – أريحا)، الذي وقع في عام 1995، وينص؛ فيما ينص، على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "حاول الفلسطينيون خلال السنوات الماضية تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن إسرائيل مضت في اقتطاع أموال السلطة، من دون أي تنسيق أو موافقة فلسطينية".

وبحث وزير المالية شكري بشارة، يوم الأربعاء الماضي، هذه الموضوعات مع المبعوث الأممي الجديد الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

 ووفق وكالة (وفا) الرسمية فقد تطرّق بشارة خلال اللقاء؛ الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، إلى العلاقة المالية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. وناقش الجانبان؛ بحسب بيان، كيفية إنجاح اجتماع المانحين (AHLC)، والعمل على حشد دعم دولي لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)، والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاقتطاعات أحادية الجانب والخروقات الأخرى لاتفاقية باريس الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يشن حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة

طالع سعر صرف الدولار اليوم السبت

طالع سعر صرف الدولار اليوم السبت

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

حماس تعلق على قرار &#34;الجنائية الدولية&#34; إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

حماس تعلق على قرار "الجنائية الدولية" إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

حماس تعلق على قرار &#34;الجنائية الدولية&#34; إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

حماس تعلق على قرار "الجنائية الدولية" إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

منوعات

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)