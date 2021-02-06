استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يحصل على أعلى مقاعد كنيست

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي،الذي تجريه صحيفة (معاريف)، استقرار حزب (ليكود،) وحفاظه على المكان الأول، بحصوله على أعلى مقاعد (كنيست) الرابعة والعشرين.



وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، سيحصل حزب (ليكود) على 29 مقعداً، لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.



ووفقاً للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: ليكود 29 مقعداً، يش عتيد 16، تكفاه حدشاه 16، يمينا 11، المشتركة 10، يسرائيل بيتنا 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، العمل 6، ميرتس 5، تحالف القوة اليهودية 4 مقاعد.



وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت الجمهور كالتالي:



47% نتنياهو- 42% جدعون ساعر.



56% نتنياهو- 36% يائير لبيد.



43% نتنياهو- 39% نفتالي بينت.