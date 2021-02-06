دولي

استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يحصل على أعلى مقاعد كنيست

استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يحصل على أعلى مقاعد كنيست
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي،الذي تجريه صحيفة (معاريف)، استقرار حزب (ليكود،) وحفاظه على المكان الأول، بحصوله على أعلى مقاعد (كنيست) الرابعة والعشرين.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، سيحصل حزب (ليكود) على 29 مقعداً، لكنه لن يستطيع تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.

ووفقاً للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: ليكود 29 مقعداً، يش عتيد 16، تكفاه حدشاه 16، يمينا 11، المشتركة 10، يسرائيل بيتنا 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، العمل 6، ميرتس 5، تحالف القوة اليهودية 4 مقاعد.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت الجمهور كالتالي:

47% نتنياهو- 42% جدعون ساعر.

56% نتنياهو- 36% يائير لبيد.

43% نتنياهو- 39% نفتالي بينت.

أخبار ذات صلة

&#34;نيابة الجنائية الدولية&#34; ترحب بقرار إعلان المحكمة ولايتها على الأراضي الفلسطينية

"نيابة الجنائية الدولية" ترحب بقرار إعلان المحكمة ولايتها على الأراضي الفلسطينية

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي &#34;الجنائية الدولية&#34; فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي "الجنائية الدولية" فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين

بريطانيا: 1014 وفاة و19114 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: 1014 وفاة و19114 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تعرّف على قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء (كورونا)

تعرّف على قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء (كورونا)

بلدة أمريكية تدفع نحو 6000 دولار لكل من ينتقل للعيش بها

بلدة أمريكية تدفع نحو 6000 دولار لكل من ينتقل للعيش بها

روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على خلفية مشاركتهم باحتجاجات &#34;غير مرخصة&#34;

روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على خلفية مشاركتهم باحتجاجات "غير مرخصة"

ألمانيا: ثلاثة أنواع مقلقة من فيروس (كورونا) تم اكتشافها حتى الآن

ألمانيا: ثلاثة أنواع مقلقة من فيروس (كورونا) تم اكتشافها حتى الآن

كاتب بريطاني يضع تصوراً لبدء الحرب العالمية الثالثة

كاتب بريطاني يضع تصوراً لبدء الحرب العالمية الثالثة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

المطران حنا: الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج إلى كثير من الإصلاح

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

عائلة الشهيد خالد نوفل تتهم الاحتلال والمستوطنين بإعدامه

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

الهباش: قرار الجنائية الدولية نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الاحتلال

تقرير: أربعة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

تقرير: أربعة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

حماس تعلق على قرار &#34;الجنائية الدولية&#34; إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

حماس تعلق على قرار "الجنائية الدولية" إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

منوعات

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)