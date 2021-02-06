تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا وباردا ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاحد 2021/02/07 يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الاثنين 2021/02/08 يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2021/02/09 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.