شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا إلى  بارد وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا وباردا ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2021/02/07 يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 2021/02/08 يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/02/09 يكون الجو غائما جزئيا و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا فوق المرتفعات الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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