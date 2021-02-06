حركة المقاومة الشعبية تستنكر عملية اغتيال الشاب خالد ماهر نوفل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت حركة المقاومة الشعبية، عملية اغتيال الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما)، من قرية راس كركر غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنين النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية.



ودعت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لإعلان الحرب وثورة غضب والرد بقوة وبكافة أشكال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه .



ودعت لتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق لكشف ملابسات جرائم العدو ومستوطنيه وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.