شؤون فلسطينية

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أدان البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، قيام متطرف اسرائيلي بالاعتداء على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، والتي وصفها غبطته "بالشقيقة"، في مدينة القدس يوم أمس.

وجاءت إدانته من خلال بيان صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية اليوم، حيث أشار البيان الى أن اعتداءات المتطرفين الاسرائيليين على الكنائس والمساجد آخذة بالتزايد، وأن عدم معالجة السلطات الرسمية لها، والتساهل بالتعامل مع هذه الاعمال الارهابية، يؤدي الى تأجيج الصراع في المدينة المقدسة، ويبعدها أكثر عن تحقيق السلام والاستقرار.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات، ووضع حد لمحاولات الجماعات الاسرائيلية المتطرفة تغيير الطابع الفسيفسائي لمدينة القدس بالقوة من خلال ترهيب المصلين المسيحيين والمسلمين، والاعتداء على رجال الدين، وكتابة شعارات الكراهية على ابواب الكنائس والمساجد، ومحاولات السيطرة على العقارات كما يحدث من محاولات الجماعات الاستيطانية الاستحواذ على العقارات الكَنَسية الأرثوذكسية في باب الخليل، والمتمثلة بفندقي الامبيريال والبترا وغيرها من العقارات، بطرق ملتوية وعبر صفقات فاسدة يسودها الرشى والابتزاز والضغوط.

وشدد البطريرك ثيوفيلوس الثالث على أن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في جميع الأراضي المُقدسة على ضفتي نهر الأردن، يقفون الى جانب البطريركية الأرثوذكسية الرومانية، وغبطة البطريرك دانيال وندعمه، في وجه هذه العملية الارهابية التي تعكس مدى حقد المتطرفين الاسرائيليين على الديانة المسيحية بشكل عام والكنيسة الأرثوذكسية بشكل خاص. 

أخبار ذات صلة

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

حماس تعلق على قرار &#34;الجنائية الدولية&#34; إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

حماس تعلق على قرار "الجنائية الدولية" إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الجمعة

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

&#34;الوطني&#34;: قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا

"الوطني": قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا

منوعات

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)