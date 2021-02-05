شؤون فلسطينية

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أوضح رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية القاضي محمد غانم بأن خطة الحكومة الفلسطينية بطرح أراض مملوكة لخزينة الدولة العامة للاستثمارات المتنوعة أمام المواطنين تهدف بالمقام الأول لرفع وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني والنهوض بالمجتمع ككل حيث ستوفر أيضاً فرصاً للأيدي الفلسطينية العاملة في تلك
المشاريع.

وأكد غانم خلال مشاركة هاتفية في الجولة الاقتصادية من برنامج مال وأعمال عبر إذاعة (صوت فلسطين)، بأن الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس تهدف لخلق فرص جديدة للشباب الفلسطيني باعتبارهم فئة كبيرة من المجتمع وللمواطنين ولأصحاب الأعمال وهذا ضمن خطة العناقيد التنموية والتي تسعى إلى الخروج من أصول الخزينة الثابتة غير المتحركة إلى أصول منتجة على رأسها أراضي الدولة ووضعها في عجلة الاقتصاد وذلك من أجل الإسهام في فتح أفاق جديدة عبر
الاستثمارات في مجالات مختلفة زراعية وسياحية وصناعية والطاقة الشمسية.

وبيّن غانم بأن هذه المبادرة هي نتاج تكاتف جهود بعض المؤسسات ونتاج لقاءات واجتماعات استمرت لشهور عدة لعب خلالها مجلس الوزراء واللجنة الوزارية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم دوراً رئيسياً في إعداد نظام استثماري لأراضي الدولة موضحاً بأنه "قد بدأنا فعلا بالمشروع" حيث تم منح بعض الأراضي تحت بند الإيجار وسيتم الإعلان خلال الأسبوع القادم عن 11 قطعة لاستثمارها في محافظات الوطن الشمالية.

وأشار خلال المداخلة الهاتفية بأنه سيكون هناك مراحل أخرى من المبادرة تشمل كافة محافظات الوطن وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الوزارية لمشاريع مختلفة ذات خطة ورؤية واضحة من قبل المستثمر وتشمل دراسة تنموية اجتماعية تعود بالنفع
على المحيط ككل من أيادي فلسطينية عاملة في المشروع إلى خزينة الدولة الفلسطينية واقتصادنا الوطني.

أخبار ذات صلة

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

حماس تعلق على قرار &#34;الجنائية الدولية&#34; إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

حماس تعلق على قرار "الجنائية الدولية" إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الجمعة

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

&#34;الوطني&#34;: قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا

"الوطني": قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا

منوعات

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)