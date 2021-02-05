المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الكبار لهم احترام كبير ولهم رمزيتهم الوطنية ولكننا نعتقد بأنه قد اتى الوقت لكي يسلموا الراية للشباب وفي وطننا الحبيب هنالك شريحة كبيرة من الشباب المثقف والواعي والملتزم وطنيا واجتماعيا وانسانياً.



ودعا المطران حنا أبناء شعبنا لكي يسجلوا في سجلات المقترعين والمنتخبين ويمكن ان يتم هذا عبر نظام الكتروني خاص، ونتمنى ايضا ان تشارك اكبر شريحة من ابناء شعبنا في انتخابات المجلس التشريعي لكي نوصل خيرة من يستحقون لكي يمثلوا شعبنا في هذا المجلس وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها حيث هنالك تحديات ومؤامرات ومشاريع مشبوهة تحيط بنا من كل حدب وصوب.



وأعرب عن أمنيته بأن يكون هذا المجلس مجلسا للوطنيين الاحرار والشرفاء المتحلين بالصدق والاستقامة والوطنية الحقة فهذا الوطن لا يمكن ان يخدمه الا اولئك المتحلين بهذه القيم والمبادىء الوطنية والانسانية السامية.



وقال: نشجع أبناءنا على أن يمارسوا حقهم الانتخابي وان يتسجلوا في قوائم المنتخبين فهذا واجب وطني ان يساهم الجميع في ايصال الشخص المناسب الى المكان المناسب خدمة لشعبنا وقضيتنا.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم: "إننا نتمنى بأن تؤدي انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المزمع إقامتها في شهر آيار/مايو القادم الى إدخال دماء جديدة شابة إلى هذا المجلس".