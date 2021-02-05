حماس تعلق على قرار "الجنائية الدولية" إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، إقرارها بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية.



وقالت على لسان رئيس الدائرة الإعلامية في الحركة بالخارج رأفت مرة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أي قرار ذات طابع قانوني دولي يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة له هو قرار مناسب يتماشى مع القيم الانسانية ومواثيق حقوق الانسان ومبدأ حماية المدنيين تحت الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب.



وأضافت: بأن شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني.



ودعت حماس إلى لـ "استخدام كل الوسائل التي تؤدي الى وقف الإرهاب والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وإلى توفير العدالة للشعب الذي عانى منذ أكثر من 70 عاماً من ظلم وإرهاب الاحتلال".



وقالت: إن "الكيان الصهيوني وقادته مارسوا الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني وسلبوا حقه وارتكبوا ابشع الجرائم، ووجدوا في الصمت الدولي أحيانا كثيرة مبررا للاستمرار في ممارساتهم الاجرامية ضد الفلسطينيين".



وأضافت حماس: "أننا على ثقة أن أي محكمة تتمتع بالنزاهة والعدالة والمهنية سوف تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه".