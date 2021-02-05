حركة المقاومة الشعبية تعلق على قرار "الجنائية الدولية"

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، بقرار الجنائية الدولية باختصاص عملها في فلسطين.



واعتبرت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، القرار خطوة جدية على طريق محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.



ودعت الحركة استغلال القرار للبناء عليه والبدء بخطوات حقيقية جادة لتقديم ملفات الاتهام بحق قادة الاحتلال من الارهابيين الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد شعبنا.