شؤون فلسطينية

التميمي: قرار الجنائية الدولية ينتصر للعدالة بفلسطين ويفتح الأبواب لمحاسبة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، أن قرار الجنائية الدولية ينسجم مع القانون الدولي الإنساني، والاتفاقات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي أعاد الهيبة للمواثيق الدولية التي لطالما ضربت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط.

وقال التميمي في بيان له، مساء اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا القرار انتصار لشعبنا وقيادته، التي بذلك جهودا من اجل اللحظة التي تستطيع بها من خلال المحكمة الجنائية الدولية، مباشرة الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

واعتبر ان القرار بداية لنهاية قانون الغاب الاحتلالي، وقطع للطريق على كل قوى الظلام في أنحاء العالم، التي اعتادت الخروج عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

أخبار ذات صلة

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

حماس تعلق على قرار &#34;الجنائية الدولية&#34; إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

حماس تعلق على قرار "الجنائية الدولية" إقرار الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

البطريرك ثيوفيلوس الثالث يدين اعتداء متطرف إسرائيلي على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الشقيقة بالقدس

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

رئيس سلطة الأراضي: خطة الحكومة الاستثمارية بالأراضي المملوكة للدولة تهدف لرفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

المطران عطا الله حنا يدعو للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

&#34;الوطني&#34;: قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا

"الوطني": قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا

منوعات

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)