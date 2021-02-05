البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن القرار يفتح الطريق لمحاسبة كل من ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني سواء كانوا من حكام إسرائيل أو قادة جيش الاحتلال أو أفراده.



وأكد البرغوثي أن تحقيق العدالة يتطلب جهودا كبيرة وجهود فلسطينية موحدة ولكن عقبة كبيرة أزيلت اليوم بقرار المحكمة من أمام الجهود الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنقال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، عضو لجنة متابعة محكمة الجنايات الدولية، أن قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة تمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يمثل انتصارا لفلسطين وللعدالة.