حزب الشعب يرحب بقرار الولاية القضائية لمحكمة الجنائية الدولية الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر اليوم الجمعة، ويقضي بأن الولاية القضائية لمحكمة الجنايات الدولية تشمل الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.



واعتبر حزب الشعب في تصريح صحفي صدر عنه مساء اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "هذا القرار يعد إنجازاً مهماَ يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية بمختلف اشكالها التي ارتكبتها دولة الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني".



وختم الحزب تصريحه بدعوة القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.