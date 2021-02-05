دولي

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي "الجنائية الدولية" فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي "الجنائية الدولية" فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق شديد بشأن سعي المحكمة الجنائية الدولية، لفرض وصايتها القضائية على إسرائيليين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة. 

أخبار ذات صلة

بريطانيا: 1014 وفاة و19114 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: 1014 وفاة و19114 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تعرّف على قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء (كورونا)

تعرّف على قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء (كورونا)

بلدة أمريكية تدفع نحو 6000 دولار لكل من ينتقل للعيش بها

بلدة أمريكية تدفع نحو 6000 دولار لكل من ينتقل للعيش بها

روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على خلفية مشاركتهم باحتجاجات &#34;غير مرخصة&#34;

روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على خلفية مشاركتهم باحتجاجات "غير مرخصة"

ألمانيا: ثلاثة أنواع مقلقة من فيروس (كورونا) تم اكتشافها حتى الآن

ألمانيا: ثلاثة أنواع مقلقة من فيروس (كورونا) تم اكتشافها حتى الآن

كاتب بريطاني يضع تصوراً لبدء الحرب العالمية الثالثة

كاتب بريطاني يضع تصوراً لبدء الحرب العالمية الثالثة

بايدن يعلن وقف دعم بلاده لعمليات التحالف العربي في اليمن

بايدن يعلن وقف دعم بلاده لعمليات التحالف العربي في اليمن

(CNN): ترامب مطلوب للشهادة في إطار محاكمته

(CNN): ترامب مطلوب للشهادة في إطار محاكمته

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

جمال نزال: قرار الجنائية الدولية يفتح آفاقا قضائية وسياسية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها تحقيق الجنائية الدولية

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا وإعادة الاعتبار للقانون الدولي

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

البرغوثي: قرار الجنايات الدولية انتصار لفلسطين ويفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل

&#34;الوطني&#34;: قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا

"الوطني": قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا

اشتية: قرار &#34;الجنائية الدولية&#34; انتصار للعدالة وللإنسانية ولقيم الحق والعدل والحرية

اشتية: قرار "الجنائية الدولية" انتصار للعدالة وللإنسانية ولقيم الحق والعدل والحرية

حزب الشعب يرحب بقرار الولاية القضائية لمحكمة الجنائية الدولية الأراضي الفلسطينية

حزب الشعب يرحب بقرار الولاية القضائية لمحكمة الجنائية الدولية الأراضي الفلسطينية

حماس: قرار &#34;الشيوخ الأمريكي&#34; بشأن السفارة بالقدس مشاركة فعلية بالعدوان على حقوقنا الثابتة

حماس: قرار "الشيوخ الأمريكي" بشأن السفارة بالقدس مشاركة فعلية بالعدوان على حقوقنا الثابتة

منوعات

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

عربي

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)