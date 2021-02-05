الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق شديد بشأن سعي "الجنائية الدولية" فرض وصايتها القضائية على إسرائيليين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق شديد بشأن سعي المحكمة الجنائية الدولية، لفرض وصايتها القضائية على إسرائيليين.



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.



وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.