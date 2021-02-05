حماس: قرار "الشيوخ الأمريكي" بشأن السفارة بالقدس مشاركة فعلية بالعدوان على حقوقنا الثابتة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي "إبقاء السفارة الأمريكية في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني بأغلبية شبه كاملة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خرق للقانون الدولي".
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي "إبقاء السفارة الأمريكية في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني بأغلبية شبه كاملة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خرق للقانون الدولي".
وأكدت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن القرار انتهاك للأعراف الإنسانية، ومشاركة فعلية في العدوان على حقوقنا الثابتة في المدينة المقدسة.
وشددت على أن هذا القرار لن يغير الواقع والتاريخ، بالأحقية الكاملة لشعبنا الفلسطيني العربي في مدينة القدس، ولن يوقف نضال شعبنا المتواصل من أجل طرد الاحتلال من كامل أرضنا الفلسطينية، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.
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