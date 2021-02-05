شؤون فلسطينية

فتح ترحب بتأكيد الجنائية الدولية اختصاصها على الأراضي الفلسطينية

فتح ترحب بتأكيد الجنائية الدولية اختصاصها على الأراضي الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكدت في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.

وشددت على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.

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