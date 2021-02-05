"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل وفاة جديدة بين صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 367 وفاة.



وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، وفاة مواطنة بين جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد حالات الوفاة فيها إلى 117.



وأوضحت الوزارة، أنه لم تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس (كورونا) بين جاليتنا في أميركا، ليبقى عدد الإصابات 9379 إصابة، فيما استقر العدد الإجمالي للإصابات بين جالياتنا حول العالم على 12389.