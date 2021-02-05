شؤون فلسطينية

البرغوثي: قرار "الشيوخ الأمريكي" إبقاء السفارة بالقدس يجعله شريكا لإسرائيل بخرق القانون الدولي

البرغوثي: قرار "الشيوخ الأمريكي" إبقاء السفارة بالقدس يجعله شريكا لإسرائيل بخرق القانون الدولي
مجلس الشيوخ الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي، إن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، إبقاء السفارة الأمريكية في القدس يجعله شريكا لإسرائيل في خرق القانون الدولي.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قرار مجلس الشيوخ  إبقاء السفارة الأمريكية في القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل بأغلبية 97 عضوا جمهوريين وديمقراطيين مقابل معارضة ثلاثة أعضاء فقط منهم مرشح الرئاسة السابق بيرني ساندرز يجعل مجلس الشيوخ شريكا لإسرائيل في خرق القانون الدولي بضم القدس العربية المحتلة.

وأكد بأن هذه القرارات تخالف الإجماع الدولي ولن تؤثر قيد أنملة في إصرار الشعب الفلسطيني على إنهاء الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة أبدية لدولته الحرة المستقلة.

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