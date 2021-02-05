نتنياهو: الجنائية الدولية أثبتت اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست قضائية

بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن المحكمة الجنائية الدولية، "أثبتت اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".



جاء ذلك في تغريدة له عبر صفحته على (تويتر): معقباً على قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد إسرائيل.



وقال نتنياهو: "في قرارها هذا نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".



وأضاف: "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية"، وفق زعمه.



وادعى بأنها تتجاهل "جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة".



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.