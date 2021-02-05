شؤون فلسطينية

أول تعليق من السلطة على قرار "الجنائية الدولية" القاضي بولايتها القضائية على الأراضي المحتلة

أول تعليق من السلطة على قرار "الجنائية الدولية" القاضي بولايتها القضائية على الأراضي المحتلة
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل التواصل الاجتماعي (تويتر): إن قرار المحكمة الجنائية الدوليه باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم.

ووفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي، فإن قضاة المحكمة الدولية، صادقوا على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بفتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب.

وأفاد الموقع، أن بنسودا طالب بفتح تحقيق ضد إسرائيل على خلفية جرائمها، خلال عدوان 2014 وخلال فعاليات مسيرات العودة عام 2018 واستمرارها في سياسة الاستيطان في مناطق الضفة وشرقي القدس.

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