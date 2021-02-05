"الجنائية الدولية" تصدر قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).





وأقرت المحكمة التمهيدية، بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الجرائم المرتكبة على أرض دولة فلسطين، وتحدد أن هذا يعني الأراضي المحتلة عام 1967 أي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن