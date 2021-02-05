شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تصيب شاباً بالرصاص قرب سلواد شمال شرق رام الله

قوات الاحتلال تصيب شاباً بالرصاص قرب سلواد شمال شرق رام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بالرصاص الحي، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبه، مساء اليوم الجمعة، عند مدخل بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، صوب شاب من مخيم الجلزون، كان ينتظر مركبة ليستقلها عند مدخل البلدة، وأصيب في منطقة الفخذ، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقل الشاب لتلقي العلاج في المركز الطبي بالبلدة حيث تبين لاحقا أنه مصاب بنزيف، فتم نقله بمركبة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المصادر، أن الاحتلال أغلق مدخلي سلواد الرئيسيين، ما اضطر مركبة الإسعاف لنقل المصاب عبر طريق أطول.

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