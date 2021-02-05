بأغلبية ساحقة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يتبني قراراً يقضي ببقاء السفارة بالقدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تبني قرار يقضي ببقاء السفارة الأمريكية في القدس.



وقال عضو مجلس الشيوخ بيل هاجرتي، في تصريح مكتوب: إن المجلس "اعتمد بأغلبية 97 صوتا مقابل 3 أصوات تعديلا قدمه وزميله الجمهوري جيم اينهوف"، وفق ما نقلت وكالة (أناضول).



وأضاف: بأن مجلس الشيوخ صادق بذلك على "تعديل لقرار الموازنة من شأنه أن يجعل السفارة الأمريكية في القدس دائمة، مما يحول فعليًا دون تخفيض تصنيفها أو نقلها من عاصمة إسرائيل، القدس".



وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس أواسط العام 2008 بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2007.