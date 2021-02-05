لبنان: تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن: إن معايير تقييم الوضع الوبائي ما زالت مقلقة، مع تسجيل 98 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



من جهته، قال وزير الداخلية، محمد فهمي: إن القطاعات الاقتصادية ستفتتح تدريجيا على أربع مراحل، بدءا من 8 شباط/فبراير، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



ووافقت وزارة الصحة اللبنانية على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس (كورونا)، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.



وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ (Emergency Use Authorization EUA) للقاح الروسي "سبوتنيك V"، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.