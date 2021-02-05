بريطانيا: 1014 وفاة و19114 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت بريطانيا 1014 وفاة و19114 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الساعات الـ 24 الأخيرة.



وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى أن إجمالي الوفيات في البلاد وصل إلى 111264 حالة، فيما بلغ عدد المصابين ثلاثة ملايين و911573 مصاباً بالفيروس.



وتعتبر بريطانيا الخامسة عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد وحصيلة ضحايا الجائحة.



وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم الـ 8 من كانون الأول/ديسمبر الماضي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس (كورونا) بلقاح تطوره شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية ليتم لاحقاً التصديق على مصل صممته شركة موديرنا الأمريكية.