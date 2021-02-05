مجدلاني يدعو لوضع المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، جريمة إعدام الشاب خالد نوفل والذي ارتقى برصاص المستوطنين فوق أرضه المصادرة في قرية رأس كركر في محافظة رام الله اليوم الجمعة .



واعتبر مجدلاني جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وتابع: عدم محاكمة المستوطنين وارهابهم المنظم ضد شعبنا، يساهم في استمرار هذا الارهاب المدعوم من حكومة الاحتلال وحماية جيشه .



وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا ،مشيرا إلى أن بيانات الادانة والشجب باتت سياسة خجولة، والمطلوب وضع عناصر الارهاب من المستوطنين والجمعيات الارهابية ضمن قائمة الارهاب الدولي، وتقديمهم للمحاكم الدولية.