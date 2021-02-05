الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

خالد باطرفي

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الأمم المتحدة عن اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن منذ عدة أشهر، ما يمهد لكشف الكثير من المعلومات لأجهزة مكافحة الإرهاب في حملتها ضد "القاعدة".



وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُبض على زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، خالد باطرفي، وقتل الرجل الثاني في التنظيم، سعد عاطف العولقي، خلال "عملية في مدينة الغيضة اليمنية بمحافظة المهرة في أكتوبر"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتم الكشف عن اعتقال باطرفي في تقرير واسع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قبل مراقبي الأمم المتحدة الذين يتتبعون التهديد الإرهابي الجهادي العالمي، والذي حذر أيضا من تصاعد محتمل في هجمات تنظيم الدولة، بالارتباط مع تخفيف قيود (كورونا).



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد اعتقال خالد باطرفي رسميا. ولم تقدم الأمم المتحدة مزيدا من التفاصيل حول عملية اعتقاله أو عن مكان اعتقاله الحالي.