البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت مملكة البحرين، اليوم الجمعة، قرارات جديدة في إطار جهودها لمواجهة فيروس (كورونا).



وستبدأ القرارات بالتنفيذ، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى 21 شباط/فبراير، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين.



ويمنع إقامة التجمعات والمناسبات بما يزيد على 30 شخصاً، فيما تغلق الصالات الرياضية الداخلية الخاصة، وبرك السباحة.



وسيتم تطبيق سياسة العمل من المنزل، على كافة الجهات الحكومية بنسبة 70% كحد أقصى.