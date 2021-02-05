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تعرّف على قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء (كورونا)

تعرّف على قائمة بالدول الأكثر تضرراً من وباء (كورونا)
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رام الله - دنيا الوطن
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 104 ملايين حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم 104.838.939، وإجمالي الوفيات 2.281.731، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ455.735 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 26.676.022.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ228.795 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 9.396.293.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 161.240، وإجمالي إصابات 1.886.245.

وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ154.703، وإجمالي الإصابات 10.790.183.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات بـ110.462، وإجمالي إصابات 3.0903.706.

وسادسا إيطاليا عند إجمالي وفيات 90.241، وإجمالي إصابات 2.597.446.

وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات عند 77.743، وإجمالي إصابات عند 3.310.496.

وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 74.005، وإجمالي إصابات عند 3.874.830.

تلتها إسبانيا بإجمالي وفيات 60.802، وإجمالي إصابات 2.913.425.

وفي المرتبة العاشرة ألمانيا بإجمالي وفيات 60.067، وإجمالي إصابات عند 2.265.536.

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