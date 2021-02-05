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شاهد: ما حقيقة تخبئة عجوز على آلاف الدنانير بـ "قواوير زريعة" بالأردن؟

شاهد: ما حقيقة تخبئة عجوز على آلاف الدنانير بـ "قواوير زريعة" بالأردن؟
رام الله - دنيا الوطن
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً، تظهر قواوير لزراعة النباتات، قالوا إن عجوزا في الأردن، خبأت ثروة زوجها في تراب القوارير.

وأضاف الناشطون انه عثر على الاف الدنانير مخبأه داخل تراب القوارير، مشيرين الى تلف الأموال، وفق ما نقل موقع (رؤيا).

وشغل هذا الخبر الأردنيين على منصات التواصل، حول مدى صحته، فيما لم يتبن إن قديما أو جديدا، أو صحيحاً أو غير صحيح.






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