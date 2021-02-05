الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل ثماني حالات وفاة، و1222 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة، في موجزها اليومي: أن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 4362 وفاة، والإصابات إلى 332990 إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 10072 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الجمعة، انخفاضاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية.