الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الجمعة، انخفاضاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية.
سجل الأردن اليوم الجمعة، انخفاضاً في عدد وفيات فيروس (كورونا) اليومية.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل ثماني حالات وفاة، و1222 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة، في موجزها اليومي: أن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 4362 وفاة، والإصابات إلى 332990 إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 10072 حالة.
وأضافت الوزارة، في موجزها اليومي: أن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 4362 وفاة، والإصابات إلى 332990 إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 10072 حالة.
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