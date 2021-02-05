روسيا تطرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين على خلفية مشاركتهم باحتجاجات "غير مرخصة"

احتجاجات في روسيا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من البعثات الألمانية والسويدية والبولندية، بسبب مشاركتهم في المظاهرات "غير المرخصة" في روسيا الشهر الماضي.



وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها استدعت سفير السويد والقائم بأعمال جمهورية بولندا، ومبعوث سفارة جمهورية ألمانيا، وأبلغتهم باحتجاجها على المشاركة الموثقة لموظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورغ والسفارة الألمانية في موسكو في المظاهرات غير الشرعية في الـ 23 من كانون الثاني/يناير الماضي.



وأكدت الوزارة في بيانها أن "مثل هذه التصرفات من قبلهم تعتبر غير مقبولة وهي لا تتطابق مع صفتهم الدبلوماسية وقد تم اعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب بهم طبقاً لاتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية الموقعة في الـ 18 من نيسان/إبريل عام 1961 والزمتهم بمغادرة الأراضي الروسية في أقرب وقت".



وأضاف البيان إن روسيا تنتظر من البعثات الدبلوماسية للسويد وبولندا وألمانيا وقوام العاملين فيها الالتزام الصارم مستقبلاً بقواعد القانون الدولي.