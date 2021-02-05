دولي

ألمانيا: ثلاثة أنواع مقلقة من فيروس (كورونا) تم اكتشافها حتى الآن

ألمانيا: ثلاثة أنواع مقلقة من فيروس (كورونا) تم اكتشافها حتى الآن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة: إن الوباء أصبح "أكثر خطورة" في ألمانيا بسبب انتشار أنواع مختلفة من فيروس (كورونا).

جاء ذلك خلال إعلان بيانات مهمة قبل الجولة الأخيرة من المحادثات بين الحكومة الاتحادية، والولايات، بشأن إجراءات الإغلاق.

وقال لوتار فيلر في برلين: إن "ثلاثة أنواع مقلقة من الفيروس" تم اكتشافها حتى الآن في ألمانيا، بينها طفرة B117 التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، وهي الأكثر انتشارا. 

وأوضح: أن هذه الطفرة قد تكون أكثر عدوى ويمكن أن تؤدي إلى إصابة أكثر خطورة، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الطفرة في 13 ولاية من ولايات ألمانيا، البالغ عددها 16.

بدوره، دعا وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إلى مراعاة مبدأ التناسبية خلال الخروج من الإغلاق المرتبط باحتواء جائحة (كورونا)، وفق ما نقل موقع (دوتشه فيله).

وأشار شبان في برلين اليوم مجددا إلى خطر متحورات (كورونا)، حيث قال: إن التقدم الذي تم إحرازه بمشقة مؤخرا في خفض أعداد الإصابات لا ينبغي المخاطرة به بتصرفات متهورة.

وأضاف: "إذا أعطينا الفرصة لهذه المتحورات للانتشار، فإننا نخاطر بحدوث ارتفاع جديد في أعداد الإصابات". وذكر شبان أن الأولوية في إعادة الفتح ستكون لدور الحضانة والمدارس.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أقرت أمس الخميس، أنها تستفيق أحياناً خلال الليل وتفكّر بالأزمة الصحية وكيفية إدارتها، آملةً في أن يسمح انخفاض أعداد إصابات (كورونا) في ألمانيا بفتح المتاجر ولا سيما صالونات الشعر.

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