قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من نابلس وتقتحم منازل في الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مواطناً من مدينة نابلس فيما اقتحمت بعض المناطق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



ففي نابلس اقتحمت قوة احتلالية بلدة عصيرة الشمالية وداهمت منزل المواطن عصمت الشولي واعتقلته، بعد قرابة أسبوعين من اعتقال نجله فارس.



والشولي هو أحد قيادات الجبهة الشعبية في مدينة نابلس، وأسير محرر اعتقل أكثر من مرة في سجون الاحتلال.



وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال، منازل مواطنين في المدينة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منزلي: أسامة الجمل، وزيدان الجمل، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.