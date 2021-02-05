جمعية حسام تستنكر تصريحات منصور عباس بحق الأسرى وتدعو لمقاطعته





وأشارت الي أنه بـ "مثل هذه التفوهات يضع نفسه في خانة العداء لشعبنا ولحقة في الحرية والاستقلال كما انه يسئ لنضالات الشعوب التي كافحت وضحت للخلاص من كابوس الاستعمار والاحتلال علي مر التاريخ".



ودعت الجمعية كافة ابناء شعبنا في الداخل المحتل وفي ارجاء فلسطين والعالم الي مقاطعة المدعو منصور عباس حتى يعتذر للشعب الفلسطيني ويرد الاعتبار لاسرانا الابطال واسيراتنا الماجدات.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت جمعية الاسرى والمحررين "حسام"، التصريحات غير المسؤولة والمضللة التي وصف خلالها النائب في كنيست الاحتلال المدعو منصور عباس الأسرى الفلسطينيين بـ "المخربين" .وأكدت الجمعية، بأن "المدعو منصور عباس بهذه التصريحات قد تجرد تماما من وطنيته وإنسانيته عبر التطاول علي رموز وابطال المقاومة الفسطينية الذين انخرطوا في صد العدوان ومقاومة الاحتلال انطلاقا من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وهو حق كفله لهم القانون الدولي الانساني والقوانين الدولية".وقالت الجمعية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "المدعو منصور عباس قد جند نفسه من اجل تجميل صورة الاحتلال والتساوق مع روايته المزيفة التي تسعي دائما الي تشويه النضال الوطني الفلسطيني".