شؤون فلسطينية

جمعية حسام تستنكر تصريحات منصور عباس بحق الأسرى وتدعو لمقاطعته

جمعية حسام تستنكر تصريحات منصور عباس بحق الأسرى وتدعو لمقاطعته
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت جمعية الاسرى والمحررين "حسام"، التصريحات غير المسؤولة والمضللة التي وصف خلالها النائب في كنيست الاحتلال المدعو منصور عباس الأسرى الفلسطينيين بـ "المخربين" .

وأكدت الجمعية، بأن "المدعو منصور عباس بهذه التصريحات قد تجرد تماما من وطنيته وإنسانيته عبر التطاول علي رموز وابطال المقاومة الفسطينية الذين انخرطوا في صد العدوان ومقاومة الاحتلال انطلاقا من حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وهو حق كفله لهم القانون الدولي الانساني والقوانين الدولية".

وقالت الجمعية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "المدعو منصور عباس قد جند نفسه من اجل تجميل صورة الاحتلال والتساوق مع روايته المزيفة التي تسعي دائما الي تشويه النضال الوطني الفلسطيني".

وأشارت الي أنه بـ "مثل هذه التفوهات يضع نفسه في خانة العداء لشعبنا ولحقة في الحرية والاستقلال كما انه يسئ لنضالات الشعوب التي كافحت وضحت للخلاص من كابوس الاستعمار والاحتلال علي مر التاريخ".

ودعت الجمعية كافة ابناء شعبنا في الداخل المحتل وفي ارجاء فلسطين والعالم الي مقاطعة المدعو منصور عباس حتى يعتذر للشعب الفلسطيني ويرد الاعتبار لاسرانا الابطال واسيراتنا الماجدات.

أخبار ذات صلة

قيادي بحزب الشعب يطالب منصور عباس بالاعتذار للشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال

قيادي بحزب الشعب يطالب منصور عباس بالاعتذار للشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال

مجدلاني يدعو لوضع المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي

مجدلاني يدعو لوضع المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي

انقلاب مركبة جيب تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من &#34;كيسوفيم&#34; بغلاف غزة

انقلاب مركبة جيب تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من "كيسوفيم" بغلاف غزة

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم

نادي الأسير يدين تصريحات منصور عباس ويدعوه للاعتذار للشعب الفلسطيني ولأسرانا

نادي الأسير يدين تصريحات منصور عباس ويدعوه للاعتذار للشعب الفلسطيني ولأسرانا

&#34;الممولون لهم شروطهم&#34;.. الأوقاف بغزة تصدر تصريحاً بشأن إعادة إعمار مسجد خليل الوزير

"الممولون لهم شروطهم".. الأوقاف بغزة تصدر تصريحاً بشأن إعادة إعمار مسجد خليل الوزير

على خلفية تصريحات بشأن الأسرى.. حماس تشن هجوماً كبيراً على عضو بالقائمة العربية بـ(كنيست)

على خلفية تصريحات بشأن الأسرى.. حماس تشن هجوماً كبيراً على عضو بالقائمة العربية بـ(كنيست)

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمة قتل خالد نوفل على يد أحد المستوطنين قرب رأس كركر

"الديمقراطية" تدين جريمة قتل خالد نوفل على يد أحد المستوطنين قرب رأس كركر

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو لوضع المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي

مجدلاني يدعو لوضع المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي

جمعية حسام تستنكر تصريحات منصور عباس بحق الأسرى وتدعو لمقاطعته

جمعية حسام تستنكر تصريحات منصور عباس بحق الأسرى وتدعو لمقاطعته

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم

نادي الأسير يدين تصريحات منصور عباس ويدعوه للاعتذار للشعب الفلسطيني ولأسرانا

نادي الأسير يدين تصريحات منصور عباس ويدعوه للاعتذار للشعب الفلسطيني ولأسرانا

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمة قتل خالد نوفل على يد أحد المستوطنين قرب رأس كركر

"الديمقراطية" تدين جريمة قتل خالد نوفل على يد أحد المستوطنين قرب رأس كركر

&#34;التحرير الفلسطينية&#34; تدين جريمة استشهاد المواطن خالد نوفل

"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة استشهاد المواطن خالد نوفل

هيئة الأسرى تلتمس &#34;للعليا الإسرائيلية&#34; للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد داوود الخطيب

هيئة الأسرى تلتمس "للعليا الإسرائيلية" للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد داوود الخطيب

نقابة العاملين في كهرباء القدس تنتخب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة

نقابة العاملين في كهرباء القدس تنتخب رئيس وأعضاء هيئة إدارية جديدة

منوعات

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

الموت يغيب الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاماً

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام ؟

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

على خطى عمرو دياب.. محمد رمضان يثير الجدل بمفاجأة جديدة

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

فنان خليجي يثير موجة غضب بقضية التحرش

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

كيف منعت أغنية أحلام الجديدة انفصال زوجين ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

إعلامي كويتي يهدد نوال الزغبي.. فما القصة ؟

شاهد: مي العيدان تتراجع عن &#34;توبتها&#34; وتهاجم من جديد

شاهد: مي العيدان تتراجع عن "توبتها" وتهاجم من جديد

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: هبة نور تقود سيارة أطفال وصاحب السيارة يركض خلفها

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: طليق نجوى كرم يكشف أسباب انفصالهما

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

شاهد: إليسا تثير الجدل بما قالته عن السعادة

عربي

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

البحرين: الإعلان عن قرارات جديدة في إطار مواجهة (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)