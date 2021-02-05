إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة خلال مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا من المنازل وتمركزت فيها، وصعدت على أسطحها وجعلت منها ثكنات عسكرية.
أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة خلال مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا من المنازل وتمركزت فيها، وصعدت على أسطحها وجعلت منها ثكنات عسكرية.
ولفتت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية.
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