نادي الأسير يدين تصريحات منصور عباس ويدعوه للاعتذار للشعب الفلسطيني ولأسرانا

ودعا فارس، منصور عباس، للاعتذار للشعب الفلسطيني، وللأسرى والأسيرات الأبطال في سجون الاحتلال، والتوقف عن دوره الذي حوّله إلى أداة طيّعة في يد "نتنياهو".





رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس نادي الأسير قدورة فارس، التصريحات التي صدرت عن المدعو منصور عباس، بوصف أبطال المقاومة والمقاتلين من أجل الحرية من أبنائنا وبناتنا الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، "بالمخربين".وأضاف فارس، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وفي الوقت الذي يحتدم الصراع على الرواية، ويسعى الاحتلال بكل أدواته إلى وصم نضال الشعب الفلسطيني، "بالإرهاب"، ينخرط منصور عباس، في رواية الاحتلال، ويسخر نفسه ليكون بوقًا مأجورًا يردد روايته.