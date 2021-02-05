"حماية المستهلك": الاتصالات توقف حملة تحديد إعطاء الانترنت للآخرين

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رام الله - دنيا الوطن

تواصلت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، في محافظة رام الله والبيرة مع مراد الزيتاوي، مدير عام وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص حملات جوال واريدو بتحديد إمكانية اعطاء الانترنت للآخرين بحزم معينة هي 45 و50 غيغا.



وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية ان عدة ملاحظات وصلت الجمعية بخصوص ال "Hotspot" وتم تلخيصها ومناقشتها مع جهة الاختصاص في الوزارة وحدة الشكاوى لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتوفير الخدمة الافضل لهم، وضرورة مراقبة الحملات بشكل دائم حتى لا يقع ما وقع منذ اسبوعين بخصوص هذه الحملة، واستجابت الوزارة وتم ايقاف الحملة من قبل جوال واريدوا بما يتناسب مع مصلحة التعليم عن بعد.



وحسب مراد الزيتاوي "اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتمثلة في ايقاف الخدمة لعدم اخذ الموافقة عليها من قبل الوزارة علما ان الوزارة تقوم بمراقبة جميع الحملات والعروض وشروط الاشتراك بها وفي حال عدم تلبيتها لها يتم اتخاذ الإجراءات الازمه وفي حال ورود شكاوي على اي خدمة يتم دراستها واتخاذ ما هو مناسب وفق القوانين والأنظمة ونعلن دائمان عن وسائل التواصل مع وحدة الشكاوي للمواطنين من اجل الحفاظ على حقوقهم."



وحسب الدكتور واصل ابو غانم خبير تكنولوجيا المعلومات فقد اورد "كما تعلمون قامت كل من جوال واريدو قبل ايام بتحديد امكانية "Tothering" على حزمها 3G وبالتالي لا يستطيع المستخدم اعطاء انترنت لاجهزة اخرى لديه ، حيث يعد هذا انتهاكا خطيرا وتعدي على حقوق المستخدم، مما يحرم العديد من طلبة المدارس والجامعات من امكانية الاتصال بالانترنت من خلال شراء حزمة انترنت كبيرة لكافة افراد الاسرة وخاصة في هذا الوقت الذي اصبح التعليم الالكتروني ضرورة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها.



وشددت رانية الخيري أمين سر الجمعية في المحافظة أن حملات الشركات يجب ان تراعي احتياجات الطلبة بجميع المستويات حيث بات الاعتماد كبيرا على التعليم الالكتروني واشارت الى اهمية سرعة تجاوب الوزارة مع طلب الجمعية بوقف هذه الحملة لأنها تضر بالتعليم عن بعد وتجبر الطلبة على اللجوء للهاتف المحمول الذي يعتبر غير مناسب لتلقي الدروس والمحاضرات الالكترونية عبره.