على خلفية تصريحات بشأن الأسرى.. حماس تشن هجوماً كبيراً على عضو بالقائمة العربية بـ(كنيست)

شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، هجوماً كبيراً على عضو (كنيست)، منصور عباس، على خلفية تصريحات له بشأن الأسرى الفلسطينيين.



‏وقالت الحركة في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: إن "تصريحات عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة منصور عباس التي وصف فيها الأسرى بأنهم "مخربون"، هي تصريحات مشينة ومعيبة وتعكس انحداراً قيمياً واخلاقياً.



وأضافت: بأنها تمثل تبنّي لرواية الاحتلال وتساوق مع خطاب نتنياهو ضد اسرانا الابطال الذين ناضلوا من أجل حرية شعبهم.



وكان منصور عباس في خضم حديثه التلفزيوني لـ (القناة 12) الإسرائيلية، قال: "إن وضع منصور عباس في خانة الداعم للإرهاب، أو في خانة من يُعانق مخربين، كما يحاولون وسمي، هذا لم يحصل على الإطلاق".



وتابع "من نشر أنباء حول زيارتي إلى السجن ولقائي بمخربين ومعانقتي لهم، هذا غير صحيح على الإطلاق".



رام الله - دنيا الوطن