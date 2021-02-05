شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة استشهاد المواطن خالد نوفل

"التحرير الفلسطينية" تدين جريمة استشهاد المواطن خالد نوفل
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جبهة التحرير الفلسطينية الاعتداء الآثم على المواطن خالد نوفل والبالغ من العمر (34) من قبل أحد المستوطنين والذى أطلق عليه النار فوق أرضه المصادرة في قرية رأس كركر في محافظة رام الله مما أدى إلي استشهاده صباح اليوم الجمعة في الضفة الغربية.

وقالت التحرير الفلسطينية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سياسة القتل والتدمير ونهب الأراضي عبر الاستيطان وطرد السكان الأصليين من مدنهم وقراهم سياسة غير شرعية  ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ولن تثنى أبناء شعبنا من مواصلة تحديهم لهذه السياسات العنصرية.

كما أدانت التحرير الفلسطينية الاعتداء على الكنيسة الرومانية الارثوذكسية في مدينة القدس المحتلة من قبل أحد المستوطنين الذي حطم قفل أحد أبواب الكنيسة وكاميرا منصوبة في المكان وهذا دليل واضح على نيته ومن يقف خلفه على ممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الكنيسة".

وطالب التحرير الفلسطينية في بيانها ، المجتمع الدولي بالتدخل السريع، لوقف هذه السياسة العدوانية للحكومة الاسرائيلية وقطعان مستوطنيه  الذين يستبيحون الدم الفلسطيني للنيل من صمود الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وترابه، والاستمرار بسياسة الهدم والتهجير والذى كان آخرها هدم قرية حمصة بالأغوار الشمالية التي دمرها الاحتلال لسرقة الارض الفلسطينية وتشريد أهلها وضمها.

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