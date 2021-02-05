شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تلتمس "للعليا الإسرائيلية" للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد داوود الخطيب

هيئة الأسرى تلتمس "للعليا الإسرائيلية" للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد داوود الخطيب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود أمس الخميس، التماسا لما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية"، وذلك للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد الأسير داوود الخطيب من بيت لحم، والمحتجز جثمانه منذ أيلول/سبتمبر الماضي في ثلاجات الاحتلال.

وأوضحت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم التوجه للمحكمة العليا بعد مماطلة وتجاهل النيابة الاسرائيلية طلبات سابقة للإفراج عن جثمان الشهيد الخطيب، وعدم إصدار أي ردود على هذا الخصوص.

يذكر أن الأسير الشهيد داوود طلعت الخطيب كان قد ارتقى في سجن "عوفر" الإسرائيلي  في الثاني من أيلول الماضي/2020، جرّاء عملية قتل بطيء نفذها الاحتلال بحقه عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانتهت بإصابته بنوبة قلبية، حيث كان محكومًا بالسجن 18 عامًا و8 أشهر، وكان قد تبقى من محكوميته عدة أشهر للتحرر قبل استشهاده.

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