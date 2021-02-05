"العشائر" تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الحزبية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، الفصائل الفلسطينية، إلى انجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على المصالح الحزبية الضيقة





وأكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، أن الانتخابات تمثل مدخلا لأنهاء الانقسام الأسود هذا الانقسام الذي اضعفنا وارهقنا وشوه من صورتنا واضاف نكبة إضافية إلى نكباتنا.



واضاف المصري: أن الانتخابات استحقاق وطني طال انتظاره ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويعيد له حقه المطلق في اختيار قياداته وممثليه.



واردف المصري: أن الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات العظيمة التي تواجه قضيتنا الوطنية تحديدا الاثار الدائمة لصفقة القرن و كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية .



وطالب المصري الفصائل بالتوقيع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات وعدم اجهاض نتائجها عبر المماطلة والتسويف.



وثمن المصري الجهود الكبيرة التي بذلتها الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية على مدار 15 عامآ في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية ودعم حقوق شعبنا الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من

حزيران عام 1967، و تنفيذ القرار الاممى 194 بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين .