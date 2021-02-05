"العشائر" تدعو الفصائل لإنجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق المصالح الحزبية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، الفصائل الفلسطينية، إلى انجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على المصالح الحزبية الضيقة
وأكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، أن الانتخابات تمثل مدخلا لأنهاء الانقسام الأسود هذا الانقسام الذي اضعفنا وارهقنا وشوه من صورتنا واضاف نكبة إضافية إلى نكباتنا.
واضاف المصري: أن الانتخابات استحقاق وطني طال انتظاره ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويعيد له حقه المطلق في اختيار قياداته وممثليه.
واردف المصري: أن الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات العظيمة التي تواجه قضيتنا الوطنية تحديدا الاثار الدائمة لصفقة القرن و كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية .
وطالب المصري الفصائل بالتوقيع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات وعدم اجهاض نتائجها عبر المماطلة والتسويف.
وثمن المصري الجهود الكبيرة التي بذلتها الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية على مدار 15 عامآ في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية ودعم حقوق شعبنا الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من
حزيران عام 1967، و تنفيذ القرار الاممى 194 بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين .
دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، الفصائل الفلسطينية، إلى انجاح لقاء القاهرة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا على المصالح الحزبية الضيقة
وأكد عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، أن الانتخابات تمثل مدخلا لأنهاء الانقسام الأسود هذا الانقسام الذي اضعفنا وارهقنا وشوه من صورتنا واضاف نكبة إضافية إلى نكباتنا.
واضاف المصري: أن الانتخابات استحقاق وطني طال انتظاره ويحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويعيد له حقه المطلق في اختيار قياداته وممثليه.
واردف المصري: أن الانتخابات وسيلة مهمة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء النظام السياسي وتحقيق شراكة حقيقية وتوحيد جهود الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات العظيمة التي تواجه قضيتنا الوطنية تحديدا الاثار الدائمة لصفقة القرن و كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية .
وطالب المصري الفصائل بالتوقيع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات وعدم اجهاض نتائجها عبر المماطلة والتسويف.
وثمن المصري الجهود الكبيرة التي بذلتها الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية على مدار 15 عامآ في متابعة ملف المصالحة الفلسطينية ودعم حقوق شعبنا الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من
حزيران عام 1967، و تنفيذ القرار الاممى 194 بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين .
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