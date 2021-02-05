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الشرطة تلقي القبض على سبعة أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تلقي القبض على سبعة أشخاص مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم القبض على سبعة أشخاص فارين من وجه العدالة، صادر بحقهم 14 أمر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 87 ألف شيكل واحكام بالسجن، ومذكرات إحضار بتهم جنائية في ضواحي القدس. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة ضواحي القدس وخلال متابعتها المستمرة لجلب المطلوبين للعدالة، قبضت على سبعة أشخاص فارين من وجه العدالة في مناطق متفرقة من ضواحي القدس.

وأكدت، أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

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