السعودية تسجل ارتفاعاً جديداً بإصابات (كوورنا) اليومية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديدا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
سجلت السعودية اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديدا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بالفيروس، استمرارا لارتفاع مؤشر الحالات اليومية في المملكة.
وتم تسجيل أربع حالات وفاة، وتسجيل 257 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 360,954 حالة.
وتم تسجيل أربع حالات وفاة، وتسجيل 257 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 360,954 حالة.
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