الأمم المتحدة تعلن فوز عبد الحميد دبيبه برئاسة الحكومة الليبية المقبلة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، عن فوز قائمة "المنفي ودبيبه"، بالمجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة الليبية المقبلة.



ووفق ما نقلت وكالات ووسائل إعلام عربية، فقد فاز عبد الحميد الدبيبة، بمنصب رئيس الوزراء الليبي، فيما سيتولى محمد يونس المنفي، منصب رئيس المجلس الرئاسي في البلاد.