خلال أيام فتحه الأربعة.. "الداخلية" بغزة تعلن إحصائية حركة المسافرين عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إعادة إغلاق معبر رفح البري عصر الجمعة، بعد أربعة أيام من فتحه استثنائياً في الاتجاهين من الاثنين للخميس.



ونشرت الهيئة الإحصائية النهاية لحركة المسافرين عبر المعبر خلال أيام فتحه.



وقالت الهيئة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم مغادرة 4205 مسافرين عبر المعبر خلال الأيام الأربعة، من الحالات الإنسانية المسجلة في كشوفاتها، إضافة إلى المسافرين بما يُعرف بـ "كشوفات التنسيقات".



وأضافت الهيئة أنه تم تسجيل وصول 2702 مواطنين عائدين عبر المعبر خلال أيام فتحه، فيما أرجعت السلطات المصرية 286 مسافراً.



بدوره، قال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام هيئة المعابر: إن أطقم الهيئة – وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية - عملت خلال الأسبوع الماضي على مدار الساعة؛ من أجل تجهيز كشوفات المسافرين عبر المعبر، وتسهيل سفر الحالات الإنسانية ووصول العائدين.



وأضاف أبو بطيحان في تصريح لـ موقع (الداخلية): أن الهيئة تابعت إجراءات فحص (كورونا) المسبق لجميع المسافرين المغادرين من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، في إطار تطبيق البروتوكول الخاص بذلك.



ولفت إلى أن حركة وصول العائدين استمرت في اليوم الأخير إلى ما بعد ظهر اليوم الجمعة.



وفتح معبر رفح جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي، أربعة أيام استثنائياً في الاتجاهين، بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين حيث كان الفتح الأخير نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.