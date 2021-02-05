رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق: القيادة الفلسطينية "فاشلة" ويجب على الشعب تغييرها

رام الله - دنيا الوطنهاجم رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، عدنان أبو عودة، القيادة الفلسطينية، واصفاً إياها بـ "الفاشلة"، ومطالباً الشعب الفلسطيني بتغييرها.وقال أبو عودة، في ندوة بعنوان (القضية الفلسطينية.. إلى أين؟)، بثتها قناة (اليرموك) الأردنية: "أنا لست مع هذه القيادات [الفلسطينية] التي فشلت مرتين، فشلت كثوار وفشلت في السياسة".وأضاف، القيادة الفلسطينية حولت حركة فتح إلى السلطة الفلسطينية، للحصول على مكاسب معينة، واصفاً إياها بـ "الشركة"، و"مريضة" ولا يمكن علاجها بلقاح فايزر أو اللقاح الصيني، على حد قوله.وقال، عضو مجلس الأعيان الأردني، إنه لا فائدة من تقديم نصيحة لـ "فاشلين"، في إشارة للسلطة الفلسطينية، مطالباً الشعب الفلسطيني بتغيير قيادته، إلى قيادة جديدة تستفيد من أخطاء الماضي.وعدنان أبو عودة، هو سياسي ووزير أردني، من أصول فلسطينية، شغل عدة مناصب، أبرزها: رئيس الديوان الملكي الأردني، ووزير الثقافة الأردنية، ومستشاراً سياسياً للملك الراحل الحسين بن طلال.