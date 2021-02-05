عكرمة صبري: الاحتلال يحاصر الأقصى ويدمر الآثار في ساحة البراق

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس أن المسجد الأقصى يتعرض لحصار من قبل الاحتلال بهدف التقليل من عدد المصلين واتباع سياسة الابعاد لفرض واقع جديد في باحاته.



وشدد خلال خطبة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، على أن ساحة البراق وقف إسلامي وأن الاعتداء عليها من قبل الاحتلال وتنفيذ حفريات يهدف لتغيير طابع المنطقة وتدمير الآثار الإسلامية فيها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وجدد التأكيد على أن المسجد الأقصى يشمل كل ما أقيم عليه السور وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال باطلة.



وحذر صبري من خطورة الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى من قبل الجماعات اليهودية في حين يضيق الاحتلال على المقدسيين بحجة (كورونا).



وقال صبري:" تعساً لمن طبع مع الاحتلال ولمن ارتكب الخيانة العظمي بتسريب العقارات والبيوت والأراضي ولا شفاعة للخائنين والمتنكرين لدينهم وأوطانهم المقدسة".



ودعا المواطنين وخاصة في القدس وداخل أراضي عام 48، إلى نبذ العنف بينهم وعد استخدام السلاح في حل الخلافات، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية عن أرواح المواطنين.



ودعا خطيب الأقصى المسلمين الى إعداد القوة لحماية أنفسهم وتخويف العدو، مؤكداً أن الاسلام دين عزة وقوة ومنعة وكرامة.



كما استنكر رئيس الهيئة الإسلامية الاعتداءات المتكررة على الإسلام في فرنسا والتي كان آخرها قبل أيام بحرق المصحف بشكل علني في احدى المدن شرقي فرنسا دون مساءلة ولا حساب، وما سبقه من إغلاق عشرات المساجد بحجة الإرهاب.