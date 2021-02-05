رئيس هيئة الأسرى: تصريحات منصور عباس بشأن الأسرى مخجلة ومعيبة





وتابع "من نشر أنباء حول زيارتي إلى السجن ولقائي بمخربين ومعانقتي لهم، هذا غير صحيح على الإطلاق".



رام الله - دنيا الوطناستنكر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر اليوم الجمعة، التصريحات التي صدرت عن العضو العربي في "الكنيست" الإسرائيلي"، عباس منصور، التي وصف فيها الأسرى الفلسطينيين "بالـمخرببن والإرهابيين".وقال ابو بكر، أن تصريحات منصور عباس التي ادلى بها خلال حوار تلفزيوني للقناة 12 الإسرائيلية أمس الخميس، تجاه أسرانا الأبطال في سجون وزنازنين الاحتلال، كانت تصريحات مخجلة ومعيبة ولا تمثل سوى شخصيته.وأضاف ابو بكر، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "على منصور أن يخجل من نفسه ومن مثل هذا الكلام، وعليه أن يراجع التاريخ ويعلم جيدا أن طريق تحرير القدس لا تعبد سوى بتضحيات شهدائنا الأبرار وأعمار أسرانا البواسل وآلآم جرحانا الأبطال وعذابات المهجرين والمبعدين في المخيمات والشتات، وما تلك إلا عناوين للفخر والبطولة والاعتزاز".وكان منصور عباس في خضم حديثه التلفزيوني للقناة الإسرائيلية 12، قال: "إن وضع منصور عباس في خانة الداعم للإرهاب، أو في خانة من يُعانق مخربين، كما يحاولون وسمي، هذا لم يحصل على الإطلاق".